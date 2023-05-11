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Рагнар Клаван
Новости
Рагнар Клаван - новости
Завершил карьеру
30 октября 1985 (40), Вильянди
#24 | Защитник
186 см | 76 кг
Эстония
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Фото
Экс-игрок «Ливерпуля» станет участником Евровидения-2023: у него будет важная миссия
2023.05.11 17:26
1
Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение»
2021.09.24 21:13
Фото
«Ливерпуль» продал Клавана «Кальяри»
2018.08.17 22:52
5
«Кальяри» предлагает 2 миллиона за эстонского защитника «Ливерпуля» Клавана
2018.08.17 09:06
2
Клопп – о травмах: «Нам и не нужно 12 центральных защитников»
2018.08.08 10:42
1
Клаван назвал матч с «Бернли» сумасшедшим
2018.01.01 20:51
2
Клаван – автор первого «эстонского» гола в АПЛ
2018.01.01 20:18
4
Фото
Клаван подписал контракт с «Ливерпулем»
2016.07.20 14:39
1
«Ливерпуль» близок к приобретению капитана сборной Эстонии
2016.07.18 01:31
4
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Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
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15:50
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
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