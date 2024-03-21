Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008