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Рагнар Клаван
Статистика
Рагнар Клаван - статистика
Завершил карьеру
30 октября 1985 (40), Вильянди
#24 | Защитник
186 см | 76 кг
Эстония
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эстония
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Польша
5 : 1
21.03.2024
Эстония
1' - 90'
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