Рагнар Клаван - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Рагнар
|Фамилия
|Клаван
|Команда
|Пайде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильянди
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Рагнар
|Фамилия
|Клаван
|Команда
|Пайде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильянди
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пайде
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Пайде (Пайде)
|04.08.2022
|1' -90'
|Пайде (Пайде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|28.07.2022
|1' -122'
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|33'
|21.07.2022
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)
|14.07.2022
|1' -126'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)