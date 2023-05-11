Экс-игрок «Ливерпуля» станет участником Евровидения-2023: у него будет важная миссия

Экс-защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван примет участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023, сообщает Liverpool Echo.
У Клавана будет важная миссия – футболист будет объявлять результаты зрительского голосования в Эстонии.
37-летний защитник не в первый раз появляется на телевидении. В прошлом году он участвовал в «Танцах со звездами» в Эстонии, где дошел до финала.
- Финал Евровидения состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле.
- Клаван с января находится без клуба.
Фото: Matteo Ciambelli/Global Look Press.
Источник: «Бомбардир»