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    • Экс-игрок «Ливерпуля» станет участником Евровидения-2023: у него будет важная миссия

    Экс-игрок «Ливерпуля» станет участником Евровидения-2023: у него будет важная миссия

    Экс-защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван примет участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023, сообщает Liverpool Echo.

    У Клавана будет важная миссия – футболист будет объявлять результаты зрительского голосования в Эстонии.

    37-летний защитник не в первый раз появляется на телевидении. В прошлом году он участвовал в «Танцах со звездами» в Эстонии, где дошел до финала.

    • Финал Евровидения состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле.
    • Клаван с января находится без клуба.

    Фото: Matteo Ciambelli/Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 17:26
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