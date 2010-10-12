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    Лука Пейович - статистика

    Имя Лука
    Фамилия Пейович
    Команда Ягеллония
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 1' -46' Швейцария 2:0 Черногория
    04.06.2011 1' -90' Черногория 1:1 Болгария
    12.10.2010 Был в запасе Англия 0:0 Черногория
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