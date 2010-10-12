Лука Пейович - статистика
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Пейович
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Пейович
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|1' -46'
|Швейцария
|2:0
|Черногория
|04.06.2011
|1' -90'
|Черногория
|1:1
|Болгария
|12.10.2010
|Был в запасе
|Англия
|0:0
|Черногория