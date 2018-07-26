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    Ясмин Бурич - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Ясмин
    Фамилия Бурич
    Команда Заглембе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 193
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Лех (Познань) 1:2 Генк (Генк)
    09.08.2018 1' -90' Генк (Генк) 2:0 Лех (Познань)
    02.08.2018 1' -90' Лех (Познань) 3:1 Шахтер (Солигорск)
    26.07.2018 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Лех (Познань)
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