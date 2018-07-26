Ясмин Бурич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Бурич
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Бурич
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:2
|Генк (Генк)
|09.08.2018
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:0
|Лех (Познань)
|02.08.2018
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:1
|Шахтер (Солигорск)
|26.07.2018
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Лех (Познань)