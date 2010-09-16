Лукас Трекаричи - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Трекаричи
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Трекаричи
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|59' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)
|16.09.2010
|59' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|ЦСКА (София)