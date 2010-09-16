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    Лукас Трекаричи - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Трекаричи
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1991 (32 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2010 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 59' -90' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
    16.09.2010 59' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:0 ЦСКА (София)
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