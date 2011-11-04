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    Йонуц Нэстэсие - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Йонуц
    Фамилия Нэстэсие
    Команда Вииторул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 3:1 АЕК (Ларнака)
    01.12.2011 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 ФКСБ (Бухарест)
    04.11.2011 85' -90' ФКСБ (Бухарест) 4:2 Маккаби (Хайфа)
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