Йонуц Нэстэсие - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Йонуц
|Фамилия
|Нэстэсие
|Команда
|Вииторул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Имя
|Йонуц
|Фамилия
|Нэстэсие
|Команда
|Вииторул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|АЕК (Ларнака)
|01.12.2011
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|ФКСБ (Бухарест)
|04.11.2011
|85' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Маккаби (Хайфа)