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    Майкл О'Коннор - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Майкл
    Фамилия О'Коннор
    Команда Сканторп Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2013 34' -90' Люксембург 3:2 Северная Ирландия
    06.09.2013 Был в запасе Северная Ирландия 2:4 Португалия
    14.08.2013 Был в запасе Северная Ирландия 1:0 Россия
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