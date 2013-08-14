Майкл О'Коннор - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Коннор
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Коннор
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2013
|34' -90'
|Люксембург
|3:2
|Северная Ирландия
|06.09.2013
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:4
|Португалия
|14.08.2013
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|1:0
|Россия