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    Эмил Оусагер - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Эмил
    Фамилия Оусагер
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июля 1987 (35 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 1 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 5:1 Оденсе (Оденсе)
    01.12.2010 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    04.11.2010 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:0 Янг Бойз (Берн)
    21.10.2010 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 4:2 Оденсе (Оденсе)
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