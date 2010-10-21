Эмил Оусагер - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Эмил
|Фамилия
|Оусагер
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Эмил
|Фамилия
|Оусагер
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|1
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|5:1
|Оденсе (Оденсе)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:0
|Янг Бойз (Берн)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)