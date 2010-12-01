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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Хетафе
Оденсе - Хетафе: обзор матча 01 декабря 2010
Оденсе
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
90+2'
Х. Андреасен
17'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Хетафе
ГОЛ! 1:1!
Х. Андреасен
Пас отдал
П. Утака
+2
Замена
П. Москера
️️️️
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Борха
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Юханссон
️️️️
М. Калилу Траоре
Желтая карточка
Э. Джемба-Джемба
Желтая карточка
Мане
Замена
В. Санчес
️️️️
Ману
Замена
О. Фельдбалле
️️️️
Б. Кадрии
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Риос
Пас отдал
Мане
14'
Желтая карточка
М. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Рой Кэрролл
ВР
15
Крис Соренсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
3
Атле Холанн
ПЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
13
Хенрик Тофт
ЦФ
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Оденсе
12
Эмил Оусагер
ВР
6
Томас Хельвег
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-4-2
1
Кэрролл
15
Соренсен
2
Рууд
5
Кристенсен
3
Холанн
8
Траоре
99
Джемба-Джемба
9
Кадрии
20
Андреасен
7
Утака
13
Тофт
4-2-2-2
19
Устари
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
18
Боатенг
10
Парехо
16
Риос
7
Ману
25
Альбин
20
Мику
9
Кадрии
25
Фельдбалле
25
Фельдбалле
9
Кадрии
8
Траоре
10
Юханссон
10
Юханссон
8
Траоре
10
Парехо
8
Борха
8
Борха
10
Парехо
7
Ману
4
Санчес
4
Санчес
7
Ману
25
Альбин
5
Москера
5
Москера
25
Альбин
Остались в запасе
Оденсе
Хетафе
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
6
Томас Хельвег
ЦЗ
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
6
Томас Хельвег
ЦЗ
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Оденсе - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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