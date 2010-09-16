Фред Нелсон - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Фред
|Фамилия
|Нелсон
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Фред
|Фамилия
|Нелсон
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -74'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|02.12.2010
|73' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)