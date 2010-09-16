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    Фред Нелсон - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Фред
    Фамилия Нелсон
    Команда Тирасполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -74' Динамо (Киев) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    02.12.2010 73' -90' Шериф (Тирасполь) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    16.09.2010 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Шериф (Тирасполь)
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