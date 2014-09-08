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    Сергей Георгиев - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Георгиев
    Состав Без клуба
    Родной город Кирсово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 октября 1991 (31 год)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2015 86' -90' Молдавия 0:2 Швеция
    87'
    12.10.2014 Был в запасе Россия 1:1 Молдавия
    09.10.2014 Был в запасе Молдавия 1:2 Австрия
    08.09.2014 1' -82' Черногория 2:0 Молдавия
    62'
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