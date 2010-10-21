Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирил Акалски - статистика

    #85 | Вратарь
    Имя Кирил
    Фамилия Акалски
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 октября 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    04.11.2010 1' -90' Левски (София) 2:2 Лилль (Лилль)
    21.10.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    • Читайте нас: 
    11