Кирил Акалски - статистика
#85 | Вратарь
|Имя
|Кирил
|Фамилия
|Акалски
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Кирил
|Фамилия
|Акалски
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|04.11.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)