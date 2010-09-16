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    Матей Йонич - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Матей
    Фамилия Йонич
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1991 (32 года)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Хайдук (Сплит)
    04.11.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.10.2010 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Хайдук (Сплит)
    16.09.2010 Был в запасе АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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