Матей Йонич - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Йонич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Йонич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)