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Ловре Калинич
Статистика
Ловре Калинич - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1990 (36)
#91 | Вратарь
198 см | 90 кг
Хорватия
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Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧЕ-2020 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
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Бельгия. Плей-офф 2016/2017
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Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
0 : 2
25.08.2022
Вильярреал
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Вильярреал
4 : 2
18.08.2022
Хайдук
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
1 : 0
10.08.2022
Хайдук
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
3 : 1
04.08.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
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