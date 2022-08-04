Ловре Калинич - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Ловре
|Фамилия
|Калинич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|198
|Вес
|90
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Ловре
|Фамилия
|Калинич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|198
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|10.08.2022
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)