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    Ловре Калинич - статистика

    #91 | Вратарь
    Имя Ловре
    Фамилия Калинич
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 апреля 1990 (32 года)
    Рост 198
    Вес 90
    Стоимость:
    € 2,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    10.08.2022 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    04.08.2022 1' -90' Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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