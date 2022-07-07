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    Камил Дрыгас - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Камил
    Фамилия Дрыгас
    Команда Погонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1991 (31 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Погонь 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -46' Брондбю (Бреннбю) 4:0 Погонь (Щецин)
    12'
    21.07.2022 1' -63' Погонь (Щецин) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.07.2022 1' -90' КР Рейкьявик (Рейкьявик) 1:0 Погонь (Щецин)
    07.07.2022 1' -72' Погонь (Щецин) 4:1 КР Рейкьявик (Рейкьявик)
    7' 56'
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