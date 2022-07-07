Камил Дрыгас - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Дрыгас
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Дрыгас
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|12'
|21.07.2022
|1' -63'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|1' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|1' -72'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|7' 56'