Алан - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Алан Дуглас
|Фамилия
|Боржес де Карвальо
|Команда
|Гуанчжоу Эвергранд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барбоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Алан Дуглас
|Фамилия
|Боржес де Карвальо
|Команда
|Гуанчжоу Эвергранд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барбоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|5
|8
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|5:1
|Астра (Джурджу)
|46' 70' 34'
|27.11.2014
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|8' 13'
|23.10.2014
|1' -70'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:2
|Динамо (Загреб)
|14' 45' 52'
|02.10.2014
|1' -83'
|Астра (Джурджу)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|18.09.2014
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:2
|Селтик (Глазго)
|36'