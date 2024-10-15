Статистика по турнирам

Китай. Суперлига 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига Европы 2010/2011