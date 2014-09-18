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    Алан - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Алан Дуглас
    Фамилия Боржес де Карвальо
    Команда Гуанчжоу Эвергранд
    Состав Основной
    Родной город Барбоса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1989 (33 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 5 8 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 5:1 Астра (Джурджу)
    46' 70' 34'
    27.11.2014 1' -90' Селтик (Глазго) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    8' 13'
    23.10.2014 1' -70' Зальцбург (Зальцбург) 4:2 Динамо (Загреб)
    14' 45' 52'
    02.10.2014 1' -83' Астра (Джурджу) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2014 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:2 Селтик (Глазго)
    36'
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