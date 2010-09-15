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    Серхио Виттор - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Серхио
    Фамилия Виттор
    Команда Жилина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2010 1' -33' Жилина (Жилина) 0:7 Марсель (Марсель)
    19.10.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Жилина (Жилина)
    28.09.2010 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Жилина (Жилина)
    15.09.2010 Был в запасе Жилина (Жилина) 1:4 Челси (Лондон)
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