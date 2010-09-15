Серхио Виттор - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Виттор
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Виттор
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2010
|1' -33'
|Жилина (Жилина)
|0:7
|Марсель (Марсель)
|19.10.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Жилина (Жилина)
|28.09.2010
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Жилина (Жилина)
|15.09.2010
|Был в запасе
|Жилина (Жилина)
|1:4
|Челси (Лондон)