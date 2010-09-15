Иссиака Белло - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Иссиака
|Фамилия
|Белло
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Иссиака
|Фамилия
|Белло
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|1' -90'
|Жилина (Жилина)
|1:2
|Спартак (Москва)
|23.11.2010
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Жилина (Жилина)
|19'
|03.11.2010
|1' -90'
|Жилина (Жилина)
|0:7
|Марсель (Марсель)
|15.09.2010
|1' -90'
|Жилина (Жилина)
|1:4
|Челси (Лондон)