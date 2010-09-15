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    Иссиака Белло - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Иссиака
    Фамилия Белло
    Команда Жилина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 1' -90' Жилина (Жилина) 1:2 Спартак (Москва)
    23.11.2010 1' -90' Челси (Лондон) 2:1 Жилина (Жилина)
    19'
    03.11.2010 1' -90' Жилина (Жилина) 0:7 Марсель (Марсель)
    15.09.2010 1' -90' Жилина (Жилина) 1:4 Челси (Лондон)
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