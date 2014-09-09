Солви Оттесен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Солви
|Фамилия
|Оттесен
|Команда
|Цзянсу Сунин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкъявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Имя
|Солви
|Фамилия
|Оттесен
|Команда
|Цзянсу Сунин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкъявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2015
|Был в запасе
|Турция
|1:0
|Исландия
|10.10.2015
|18' -90'
|Исландия
|2:2
|Латвия
|06.09.2015
|Был в запасе
|Исландия
|0:0
|Казахстан
|03.09.2015
|Был в запасе
|Нидерланды
|0:1
|Исландия
|12.06.2015
|Был в запасе
|Исландия
|2:1
|Чехия
|16.11.2014
|Был в запасе
|Чехия
|2:1
|Исландия
|13.10.2014
|Был в запасе
|Исландия
|2:0
|Нидерланды
|10.10.2014
|Был в запасе
|Латвия
|0:3
|Исландия
|09.09.2014
|Был в запасе
|Исландия
|3:0
|Турция