Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Солви Оттесен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Солви
    Фамилия Оттесен
    Команда Цзянсу Сунин
    Состав Основной
    Родной город Рейкъявик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 189
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 Был в запасе Турция 1:0 Исландия
    10.10.2015 18' -90' Исландия 2:2 Латвия
    06.09.2015 Был в запасе Исландия 0:0 Казахстан
    03.09.2015 Был в запасе Нидерланды 0:1 Исландия
    12.06.2015 Был в запасе Исландия 2:1 Чехия
    16.11.2014 Был в запасе Чехия 2:1 Исландия
    13.10.2014 Был в запасе Исландия 2:0 Нидерланды
    10.10.2014 Был в запасе Латвия 0:3 Исландия
    09.09.2014 Был в запасе Исландия 3:0 Турция
    • Читайте нас: 
    11