Агим Ибраими - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Агим
|Фамилия
|Ибраими
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Агим
|Фамилия
|Ибраими
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2021
|Был в запасе
|Германия
|1:2
|Северная Македония
|28.03.2021
|Был в запасе
|Северная Македония
|5:0
|Лихтенштейн
|25.03.2021
|88' -89'
|Румыния
|3:2
|Северная Македония