Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011