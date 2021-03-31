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Агим Ибраими
Статистика
Агим Ибраими - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1988 (38), Тетово
#9 | Полузащитник
176 см
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Северная Македония
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1 : 2
31.03.2021
Северная Македония
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5 : 0
28.03.2021
Лихтенштейн
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3 : 2
25.03.2021
Северная Македония
88' - 90'
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