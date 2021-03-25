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    Агим Ибраими - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Агим
    Фамилия Ибраими
    Команда Астана
    Состав Основной
    Родной город Тетово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1988 (34 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2021 Был в запасе Германия 1:2 Северная Македония
    28.03.2021 Был в запасе Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
    25.03.2021 88' -89' Румыния 3:2 Северная Македония
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