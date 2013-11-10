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    Родри - статистика

    #80 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Родригес
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Родной город Матарьо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2014 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:5 Вильярреал (Вильярреал)
    45'
    22.12.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.11.2013 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
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