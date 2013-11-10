Родри - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Матарьо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Матарьо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2014
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:5
|Вильярреал (Вильярреал)
|45'
|22.12.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)