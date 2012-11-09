Арри Новийо - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Арри
|Фамилия
|Новийо
|Команда
|Монс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Арри
|Фамилия
|Новийо
|Команда
|Монс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|70' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|22.11.2012
|71' -90'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Лион (Лион)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Лион (Лион)