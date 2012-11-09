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    Арри Новийо - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Арри
    Фамилия Новийо
    Команда Монс
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1992 (31 год)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 70' -90' Лион (Лион) 2:0 Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
    22.11.2012 71' -90' Спарта (Прага) 1:1 Лион (Лион)
    09.11.2012 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:3 Лион (Лион)
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