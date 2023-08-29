Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адам Махер
Статистика
Адам Махер - статистика
Завершил карьеру
20 июля 1993 (33)
#6 | Полузащитник
184 см | 74 кг
Нидерланды | Марокко
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
2 : 2
29.08.2023
Аль-Фат
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
25.08.2023
Дамак
1' - 64'
40'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Дамак
2 : 2
17.08.2023
Аль-Рияд
1' - 70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таи
1 : 0
12.08.2023
Дамак
64' - 90'
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+