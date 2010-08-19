Юссуф Траоре - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2010
|1' -64'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|26.08.2010
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
(3:4)п
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|19.08.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|28'