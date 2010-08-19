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    Юссуф Траоре - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Юссуф
    Фамилия Траоре
    Команда Янг Бойз
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1991 (32 года)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лозанна-Спорт 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2010 1' -64' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:3 ЦСКА (Москва)
    26.08.2010 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1
    (3:4)п    		 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    19.08.2010 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Локомотив (Москва)
    28'
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