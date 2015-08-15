Нил Ирдли - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Ирдли
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Ирдли
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бирмингем Сити
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2015
|1' -25'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|15.12.2015
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|66'
|12.12.2015
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|4'
|05.12.2015
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|18.09.2015
|1' -45'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)