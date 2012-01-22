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    Деме Н'Диайе - статистика

    Полузащитник
    Имя Деме
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1980 (43 года)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сенегал 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2012 1' -75' Ливия 2:1 Сенегал
    11' 54'
    25.01.2012 58' -90' Экваториальная Гвинея 2:1 Сенегал
    22.01.2012 Был в запасе Сенегал 1:2 Замбия
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