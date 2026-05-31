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Депортиво
Серхио Эскудеро
Статистика
€ 100 тыс
Серхио Эскудеро - статистика
Депортиво
2 сентября 1989 (37), Вальядолид
#18 | Защитник
176 см | 72 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
21
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
1 : 2
31.05.2026
Лас-Пальмас
1' - 70'
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
0 : 2
24.05.2026
Депортиво
90' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 1
17.05.2026
ФК Андорра
76' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
0 : 1
08.05.2026
Депортиво
81' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
2 : 1
01.05.2026
Леганес
85' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Бургос
1 : 1
25.04.2026
Депортиво
60' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 1
12.04.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Депортиво
2 : 0
31.03.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
1 : 1
28.03.2026
Депортиво
1' - 61'
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
81' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Депортиво
0 : 2
08.03.2026
Гранада
63' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
01.03.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Депортиво
1 : 0
21.02.2026
Эйбар
1' - 73'
65'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кастельон
2 : 0
15.02.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Депортиво
2 : 1
08.02.2026
Альбасете
76' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Леонеса
0 : 1
31.01.2026
Депортиво
84' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Депортиво
0 : 1
25.01.2026
Расинг
77' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Альмерия
1 : 2
17.01.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг
2 : 1
19.10.2025
Депортиво
64' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Малага
3 : 0
12.10.2025
Депортиво
1' - 56'
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
4 : 0
19.09.2025
Уэска
72' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
1 : 5
13.09.2025
Депортиво
66' - 90'
88'
74'
Испания. Сегунда, 4 тур
Депортиво
1 : 0
06.09.2025
Спортинг
1' - 67'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 2
01.09.2025
Депортиво
1' - 67'
Испания. Сегунда, 2 тур
Депортиво
0 : 0
24.08.2025
Бургос
1' - 78'
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
1 : 3
16.08.2025
Депортиво
1' - 90'
90'
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