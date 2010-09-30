Матия Шкаработ - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Шкаработ
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Шкаработ
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2010
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|21.10.2010
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|30.09.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Лилль (Лилль)