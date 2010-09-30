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    Матия Шкаработ - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Матия
    Фамилия Шкаработ
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2010 Был в запасе Гент (Гент) 3:1 Спортинг (Лиссабон)
    21.10.2010 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 5:1 Гент (Гент)
    30.09.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Лилль (Лилль)
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