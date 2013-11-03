Джонатан Вила - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Вила
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порриньо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Вила
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порриньо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2014
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|03.11.2013
|90' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Сельта (Виго)