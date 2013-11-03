Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джонатан Вила - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Вила
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Родной город Порриньо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2014 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:0 Сельта (Виго)
    10.11.2013 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    03.11.2013 90' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Сельта (Виго)
    • Читайте нас: 
    11