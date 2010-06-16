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    Данило Турсиос - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Данило
    Фамилия Турсиос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 мая 1978 (44 года)
    Рост 164
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2010 87' -90' Швейцария 0:0 Гондурас
    21.06.2010 1' -63' Испания 2:0 Гондурас
    9'
    16.06.2010 Был в запасе Гондурас 0:1 Чили
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