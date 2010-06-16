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    Рамон Нуньес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Рамон
    Фамилия Нуньес
    Состав Основной
    Родной город Тегучигальпа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 169
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2010 1' -67' Швейцария 0:0 Гондурас
    21.06.2010 63' -90' Испания 2:0 Гондурас
    16.06.2010 1' -79' Гондурас 0:1 Чили
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