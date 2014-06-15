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    Осман Чавес - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Осман
    Фамилия Чавес
    Состав Основной
    Родной город Санта Фе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июля 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 Был в запасе Гондурас 0:3 Швейцария
    21.06.2014 Был в запасе Гондурас 1:2 Эквадор
    15.06.2014 46' -90' Франция 3:0 Гондурас
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