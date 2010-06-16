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    Серхио Мендоса - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Мендоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2010 Был в запасе Швейцария 0:0 Гондурас
    21.06.2010 1' -90' Испания 2:0 Гондурас
    16.06.2010 1' -90' Гондурас 0:1 Чили
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