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    Ноэль Вальядарес - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Ноэль
    Фамилия Вальядарес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 мая 1977 (45 лет)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 3 -8 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 1' -90' Гондурас 0:3 Швейцария
    21.06.2014 1' -90' Гондурас 1:2 Эквадор
    15.06.2014 1' -90' Франция 3:0 Гондурас
    48'
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