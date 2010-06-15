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    Жереми Кристи - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Жереми
    Фамилия Кристи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новая Зеландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2010 Был в запасе Парагвай 0:0 Новая Зеландия
    20.06.2010 82' -90' Италия 1:1 Новая Зеландия
    15.06.2010 78' -90' Новая Зеландия 1:1 Словакия
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