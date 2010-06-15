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    Жереми Броки - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Броки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новая Зеландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2010 79' -90' Парагвай 0:0 Новая Зеландия
    20.06.2010 Был в запасе Италия 1:1 Новая Зеландия
    15.06.2010 Был в запасе Новая Зеландия 1:1 Словакия
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