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    Жиль Япи - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Жиль
    Фамилия Япи
    Команда Базель
    Состав Молодежный
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1982 (41 год)
    Рост 171
    Вес 66
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2016 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Цюрих (Цюрих)
    29.09.2016 88' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Османлыспор (Анкара)
    15.09.2016 57' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Цюрих (Цюрих)
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