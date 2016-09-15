Жиль Япи - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Япи
|Команда
|Базель
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1982 (41 год)
|Рост
|171
|Вес
|66
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Япи
|Команда
|Базель
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1982 (41 год)
|Рост
|171
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2016
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|29.09.2016
|88' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|15.09.2016
|57' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)