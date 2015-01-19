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    Ренеилве Летшолоньяне - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ренеилве
    Фамилия Летшолоньяне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1982 (40 лет)
    Рост 168
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЮАР 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2015 74' -90' ЮАР 1:2 Гана
    23.01.2015 72' -90' ЮАР 1:1 Сенегал
    19.01.2015 Был в запасе Алжир 3:1 ЮАР
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