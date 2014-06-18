Ким Бо-Кьюн - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Бо-Кьюн
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Бо-Кьюн
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2014
|65' -90'
|Южная Корея
|0:1
|Бельгия
|22.06.2014
|Был в запасе
|Южная Корея
|2:4
|Алжир
|18.06.2014
|83' -90'
|Россия
|1:1
|Южная Корея