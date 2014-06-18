Чун Сун-Рён - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Сун-Рён
|Фамилия
|Чун
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Сун-Рён
|Фамилия
|Чун
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2014
|Был в запасе
|Южная Корея
|0:1
|Бельгия
|22.06.2014
|1' -90'
|Южная Корея
|2:4
|Алжир
|18.06.2014
|1' -90'
|Россия
|1:1
|Южная Корея