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    Чун Сун-Рён - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Сун-Рён
    Фамилия Чун
    Команда Сувон Самсунг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 января 1985 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 2 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2014 Был в запасе Южная Корея 0:1 Бельгия
    22.06.2014 1' -90' Южная Корея 2:4 Алжир
    18.06.2014 1' -90' Россия 1:1 Южная Корея
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