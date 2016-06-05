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    Эдгар Бенитес - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Эдгар
    Фамилия Бенитес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парагвай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2016 Был в запасе США 1:0 Парагвай
    08.06.2016 1' -45' Колумбия 2:1 Парагвай
    05.06.2016 70' -90' Коста-Рика 0:0 Парагвай
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