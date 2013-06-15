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    Кенго Накамура - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Кенго
    Фамилия Накамура
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Япония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2013 79' -90' Япония 1:2 Мексика
    20.06.2013 90' -90' Италия 4:3 Япония
    15.06.2013 Был в запасе Бразилия 3:0 Япония
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