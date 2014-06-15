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    Ясуюки Конно - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Ясуюки
    Фамилия Конно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1983 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Япония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2014 1' -90' Япония 1:4 Колумбия
    17'
    20.06.2014 1' -90' Япония 0:0 Греция
    15.06.2014 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:1 Япония
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