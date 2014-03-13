Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Элтон
Статистика
Элтон - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1978 (48), Сан-Гонсалу
#1 | Вратарь
189 см | 84 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Суперкубок УЕФА 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
3
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Порту
1 : 0
13.03.2014
Наполи
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Айнтрахт
3 : 3
27.02.2014
Порту
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Порту
2 : 2
21.02.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
5
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
12
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
6
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+