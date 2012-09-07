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    Стевица Ристич - статистика

    Имя Стевица
    Фамилия Ристич
    Команда Сувон Самсунг
    Состав Основной
    Родной город Вршац
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2012 1' -90' Северная Македония 1:2 Хорватия
    8'
    11.09.2012 Был в запасе Шотландия 1:1 Северная Македония
    07.09.2012 1' -80' Хорватия 1:0 Северная Македония
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