Стевица Ристич - статистика
|Имя
|Стевица
|Фамилия
|Ристич
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вршац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Вес
|87
|Имя
|Стевица
|Фамилия
|Ристич
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вршац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2012
|1' -90'
|Северная Македония
|1:2
|Хорватия
|8'
|11.09.2012
|Был в запасе
|Шотландия
|1:1
|Северная Македония
|07.09.2012
|1' -80'
|Хорватия
|1:0
|Северная Македония