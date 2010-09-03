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    Роберт Попов - статистика

    Имя Роберт
    Фамилия Попов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 1' -90' Армения 4:1 Северная Македония
    31'
    02.09.2011 1' -90' Россия 1:0 Северная Македония
    03.09.2010 1' -90' Словакия 1:0 Северная Македония
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