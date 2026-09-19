Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Ильин - статистика

СКА-Хабаровск-2
5 февраля 1993 (33)
#35 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Россия
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
29.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Строгино
1 : 2
22.08.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск-2
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
29.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Строгино
1 : 2
22.08.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Сатурн
1 : 0
15.08.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
08.08.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
1 : 2
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
30.05.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
СКА-Хабаровск-2
4 : 2
02.05.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
11.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
3
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
3
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+