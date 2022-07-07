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Максим Барсов
Статистика
Максим Барсов - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1993 (33)
#14 | Нападающий
175 см | 68 кг
Россия
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Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок PARI Премьер, 1 тур
Сочи
1 : 2
07.07.2022
ЦСКА
Был в запасе
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Нижний Новгород
1 : 1
01.07.2022
Сочи
46' - 90'
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