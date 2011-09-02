Роберт Петров - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Петров
|Команда
|АЗАЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1978 (44 года)
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Петров
|Команда
|АЗАЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1978 (44 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|46' -90'
|Северная Македония
|1:1
|Словакия
|06.09.2011
|Был в запасе
|Северная Македония
|1:0
|Андорра
|02.09.2011
|Был в запасе
|Россия
|1:0
|Северная Македония