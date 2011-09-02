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    Роберт Петров - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Роберт
    Фамилия Петров
    Команда АЗАЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1978 (44 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 46' -90' Северная Македония 1:1 Словакия
    06.09.2011 Был в запасе Северная Македония 1:0 Андорра
    02.09.2011 Был в запасе Россия 1:0 Северная Македония
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